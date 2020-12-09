Врач о последствиях COVID-19: не только давление

Чем особенно опасен коронавирус для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и какие проблемы он может спровоцировать, рассказал председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов.

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как и всем остальным, во избежание заражения коронавирусом собеседник Sputnik Беларусь рекомендует носить маску, соблюдать дистанцию и обрабатывать руки.

Радио Врач о последствиях COVID-19: не только давление

"Дело в том, что коронавирусная инфекция ― она достаточно коварная в отношении сгущения крови, тромбообразования, поэтому люди с сердечно-сосудистой патологией наиболее уязвимы, у них достаточно нестандартно развивается течение коронавирусной инфекции", ― сказал Шевцов.

Если человек подхватил коронавирус и имеет как симптомы заболевания ― одышку, температуру, так и сопутствующие патологии со стороны сердечно-сосудистой системы, нужно незамедлительно обращаться к врачу, чтобы оценить степень поражения, тяжесть течения болезни и определиться с лечением ― стационарным либо амбулаторным, отметил собеседник Sputnik.

"Риску заражения подвержены все ― и имеющие сопутствующие заболевания, и не имеющие их. Вирус респираторный, воздушно-капельным путем передается, поэтому заражается абсолютно любой, кто имеет длительный и стойкий контакт с вирусом. Но у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы течение лечения будет более тяжелым, чем у обычных людей", ― сказал Шевцов.

Врач также прокомментировал предположения о том, что переболевшие COVID-19 пациенты могут как следствие заработать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

"Нет, такой связи мы не отмечали. Во всяком случае пациенты, которые у нас проходили лечение, ― нет. Другой вопрос, что надо обязательно относиться более серьезно к своему здоровью, смотреть за показателями крови, смотреть на уровень тромбоцитов, принимать специфические препараты, которые назначает врач", ― добавил он.

Но в сумме это комплексная терапия, которой обязательно должен руководить врач, подчеркнул Шевцов.