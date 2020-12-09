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Такие обстоятельства: Акаба о планируемых изменениях Конституции Абхазии

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Председатель Комиссии по Конституционной реформе Нателла Акаба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, какие изменения в главный документ страны обсуждаются и когда они могут вступить в силу.

Президент Абхазии Аслан Бжания провел первое заседание Комиссии по Конституционной реформе. Комиссия  была создана 10 октября 2020 года указом президента Бжания. Ее возглавила общественный и политический деятель Нателла Акаба.

В эфире радио Sputnik Абхазия Нателла Акаба рассказала, в каком ключе прошло первое заседание Комиссии и какие вопросы успели обсудить.

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Такие обстоятельства: Акаба о реформе Конституции Абхазии

"У большинства членов Комиссии мнения совпадают, поэтому думаю, что она будет работать эффективно. Абсолютно все члены Комиссии высказали мнение, чтобы первая и вторая главы Конституции остались неизменными. Туда никто не собирается вносить изменения, потому что это ключевые главы… Последующие главы будут подвергнуты изменениям. В частности, речь идет о том, что надо функции правительства расширить, чтобы законодательная власть имела возможность влиять на назначение главы правительства. Это позволит объединить усилия и преодолеть раскол, который у нас существует. Ну и президент будет в большей степени считаться с мнением Народного Собрания", - рассказала Акаба.

Речь также шла о том, чтобы сделать местное самоуправление более эффективным.

Подробности слушайте в аудиофайле.

 


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