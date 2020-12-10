Юрист рассказал, какие меры позволят соблюдать полный запрет майнинга

Радио Такие обстоятельства: Какалия о мерах по запрету майнинга

8 декабря Кабмин Абхазии запретил в республике деятельность по добыче криптовалют до 1 июня 2021 года. Также ввел временное ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют с 20 декабря 2020 года до 1 июня 2021 года.

Юрист Демур Какалия считает, что данные меры мало что решат в сложившейся ситуации.

"Данная мера мало что решит, это даже не полумера. Как известно, добыча криптовалюты началась у нас с 2016 года, а первый нормативный акт в этом направлении был принят в декабре 2018 года. Два года отставания – это большое отставание. Только спустя два года Кабинет министров понял, что надо что-то делать. Сегодняшнее постановление, по сути, аналогичное тому постановлению, которое было в 2018 году. Они равны по силе и возможностям.

Необходимо ввести полный запрет данного вида бизнеса с учетом того, что в случае нарушения этот вид деятельности должен попадать под уголовную статью. Я удивлен, что до сих пор в Уголовном Кодексе нет статьи, подразумевающей уголовную ответственность за незаконное подключение к энергосетям для всех категорий. Сегодня любой может подключиться, и ничего ему за это не будет. Максимум придут и отключат. Необходимо также наладить учет расхода электроэнергии, то есть государство должно точно знать, сколько электроэнергии ушло и сколько денег за это пришло. Нельзя уже дальше жить с такими тарифами. Это все понимают и все согласны, все это надо пересматривать. Люди, которые формируют нормы и постановления, которые сейчас имеются, прекрасно знают, как срезать углы и найти короткий путь, как все остановить. Но, видимо, нет воли на это. Я только так это могу оценить", - отметил юрист.

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