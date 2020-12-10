Беляев рассказал, когда мировая экономика восстановится после пандемии

Радио Беляев рассказал, когда мировая экономика восстановится после пандемии

Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас назвал сроки возвращения производства к уровню до пандемии коронавируса. По его словам, это может произойти через два-три года.

С заявлением Мэлпаса согласился и эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"Мировая экономика восстановится до прежних уровней действительно через пару-тройку лет, как это прогнозируют международные организации. Вместе с тем она выйдет обновленная и выйдет на трамплин, который позволит ей более эффективно работать", - отметил Беляев в эфире радио Sputnik.

Эксперт подчеркнул, что пандемия коронавируса нанесла очень серьезный удар по экономике.

"Дело не в том, что она (пандемия - ред.) приостановила поставки товаров через границы, тем самым замедлила производство практически во всех странах мира. Самое главное, что замедлилось производство в стране, которая служила в последнее время локомотивом экономики, - в Китае", - подчеркнул Беляев.

При этом эксперт обратил внимание, что Китаю уже практически удалось восстановить экономику. Стране прогнозируют рост около 2% в 2021-м, это значит, что государство потянет за собой другие мировые производства.

По словам Беляева, другие страны тоже "не сидят сложа руки" и предпринимают определенные усилия для восстановления экономики.

"Тут есть принципиальное уточнение. Дело не в том, что страны должны восстановить свое производство до прежнего уровня и темпов. Они должны одновременно перестроить свою экономику на принципиально новые рельсы, которые требуют новая экономическая обстановка и прежде всего научно-технический прогресс, это и цифровая экономика, и новые материалы, и зеленые технологии, и новые энерго-сберегающие отрасли, искусственный интеллект и так далее", - считает эксперт.

Беляев добавил, что, с одной стороны, это помогает и дает толчок для развития экономики, а с другой - требует дополнительных усилий, которые определяют не формальный ее рост, а ее качественную перестройку.