Энергетик об устранении аварии на подстанции в Сухуме: сами замучились и людей замучили

Начальник Сухумского управления электросетями Тимур Джинджолия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, в каких условиях работают энергетики и с чем связана глобальная авария на столичной электроподстанции.

Радио Энергетик об устранении аварии на подстанции в Сухуме: мы сами замучились и людей замучили

В связи с аварией на подстанции "Сухум-1", электричество в большей части центрального района Сухума и в части микрорайона Маяк будут отключать каждые два часа на срок по два часа. Суммарное отключение света в районах, получающих свет от подстанций "Сухум-1" и "Сухум-2", составит 12 часов в сутки.

В эфире радио Sputnik Абхазия начальник СУЭС Тимур Джинджолия рассказал о причинах такой серьезной аварии.

Джинджолия сообщил, что в Сухуме лишь на двух подстанциях сделан капитальный ремонт и установлено новое оборудование - это "Сухум-2" и "Синоп". Все остальные подстанции были возведены в 70-80-х годах прошлого века. Поэтому энергетик не исключает, что авария, подобная той, что случилась на подстанции "Сухум-1" может повториться на любой другой подстанции. При этом Джинджолия не видит выхода из ситуации в проведении частичного ремонта.

"Не бывает такого понятия, как "частичный ремонт". Если у человека старая машина, он поменяет колеса, то все остальное старое, это не страхует его от поломок и неисправностей. Главная причина произошедшего – это рост нагрузок, ветхость оборудования и чрезмерное потребление (электроэнергии - ред.) майнерами. Мы и сами замучились, и людей замучили с этой ситуацией. Сотрудники работают в круглосуточном режиме, в авральном режиме работает диспетчерская служба города, все наши подразделения работают с 8 часов утра до 10-12 часов ночи. Помимо этой большой аварии, есть и другие аварии. Частые отключения приводят к выходу из строя нашего оборудования. Образовалась нехорошая цепочка", - рассказал Джинджолия.

Пожар на подстанции "Сухум-1" произошел утром 5 декабря. Загорелась распределительная линия "Яштуха", за несколько минут внутри подстанции выгорело все оборудование, которое обеспечивало население электричеством.

Из-за аварии без света остались центральная и западная части Сухума, а также село Яштуха. На ликвидацию последствий аварии были брошены все силы "Черноморэнерго" и СУЭС.