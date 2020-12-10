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Такие обстоятельства: экономист о проекте бюджета Абхазии на 2021 год

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201210/1031437360/Takie-obstoyatelstva-ekonomist-o-proekte-byudzheta-Abkhazii-na-2021-god-.html

Параметры бюджета Абхазии, отраженные в проекте документа, в эфире радио Sputnik оценила кандидат экономических наук, завотделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) Хатуна Шат-ипа.

Радио
Такие обстоятельства: экономист о проекте бюджета Абхазии на 2021 год

Накануне Парламент Абхазии в первом чтении принял проект бюджета на 2021 год. Проект представил министр финансов Владимир Делба. 

По его словам, в основу проектировок легли оценочные показатели социально-экономического состояния, сыграло роль и влияние COVID-19 на экономику страны.

Общий объем государственного бюджета по доходам составляет более десяти миллиардов 589 миллионов рублей. По расходам - более десяти миллиардов 713 миллионов рублей. Бюджетный дефицит составляет 123 миллиона рублей. 

Общий объем республиканского бюджета в 2021 году - более восьми миллиардов 502 миллионов рублей, в том числе и финпомощь Российской Федерации в рамках социально-экономического развития Абхазии в сумме более трех миллиардов 949 миллионов рублей и на осуществление российской Инвестпрограммы более 1 миллиарда 350 миллионов рублей. 

Общий объем расходов республиканского бюджета составляет более 8 миллиардов 625 миллионов рублей. Размер дефицита - более 123 миллионов рублей.

Как рассказала Шат-ипа, в этом году ЦСЭИ не стал делать развернутый анализ бюджета, кратко суть проекта бюджета изложена в трех диаграммах.

"Они, на наш взгляд, наглядны и достаточны, чтобы понять, что, к сожалению, несмотря на изменение политической власти и на ротацию кадров, в том числе в области формирования бюджета, существенных изменений бюджет не претерпел ни структурно, ни в части оптимизации расходов и формирования доходной части", - сказала Шат-ипа.

Подробности слушайте в аудиофайле.


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