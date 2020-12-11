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© Foto / Facebook/Александр Тышковский

Тышковский рассказал, что через кашель и насморк легче заразиться COVID-19

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Низкая скорость мутации позволит вакцине от коронавируса оказывать более длительное действие, считает научный сотрудник Гарвардской медицинской школы.

Радио
Тышковский рассказал, что через кашель и насморк легче заразиться COVID-19

Коронавирус стал активнее размножаться, но скорость его мутации в четыре раза меньше, чем темпы мутации вируса и гриппа, рассказывает старший научный сотрудник лаборатории изучения старения в Гарвардской медицинской школе и МГУ Александр Тышковский. Он считает, что это позволяет прогнозировать его течение и длительность действия вакцин.
Мутировавший за год с начала пандемии вирус к нынешнему моменту стал больше циркулировать в носоглотке, отмечает собеседник, и эта мутация дала преимущество не только быстрее размножаться именно в верхних дыхательных путях.

"Ему (коронавирусу) не так важно размножаться именно в легких и убивать человека, сколько размножаться в глотке, потому что именно оттуда ему проще передаться следующему человеку через кашель или насморк", ― отмечает Тышковский

Он выражает уверенность, что сейчас технологии позволяют ученым довольно быстро читать геномы вирусов и получать информацию о том, как вирус устроен, как он видоизменяется и мутирует.

"На сегодняшний день прочитано уже больше 200 тысяч геномов SARS-CoV-2 от разных пациентов за этот год. Все они чуть-чуть отличаются, но есть какие-то более идентичные, это позволяет построить эволюционное дерево коронавируса, видеть в онлайн-режиме, как он передается, из какой страны в какую попадает, как он меняется между людьми, какие мутации он накапливает и с какой скоростью мутирует", ― объясняет Тышковский.

О перспективах дельнейшей борьбы с вирусом ученый отмечает, что "надежд на полную победу пока бы не строил", но  вполне можно справляться с ним с помощью вакцины, как это происходит каждый год с гриппом, а вакцину из года в год можно оптимизировать и улучшать.


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