Такие обстоятельства: Гогия о модернизации судов Абхазии

Руководитель аппарата Верховного суда Джамал Гогия в эфире радио Sputnik рассказала о программном обеспечении автоматизированной судебной информационной системы, и как это может отразиться на работе судов Абхазии.

Радио Такие обстоятельства: Гогия о модернизации судов Абхазии

Судьи и сотрудники аппаратов судов общей юрисдикции пройдут с 7 по 14 декабря занятия по изучению программного обеспечения автоматизированной судебной информационной системы (АСИС). Работа над нововведением началась в 2012 году. Однако ее внедрение неоднократно откладывалось. В июне этого года Парламент республики отложил внедрение автоматизированной судебной информационной системы (АСИС) до января 2021 года.

"Электронный документооборот будет осуществляться между судами общей юрисдикции. В рамках данной системы у нас предусмотрено автоматическое публикование судебных актов, вступивших в законную силу, на сайтах судов общей юрисдикции, оповещение сторон путем информирования через сайты о дне судебного заседания, и самым главным функционалом данной системы, как и было задумано авторами закона, является коррупциогенный фактор, чтобы минимизировать его при распределении уголовных дел. В будущем уголовные дела любой категории, которые поступают в суд на рассмотрение, будут распределяться не председателями судов, как сегодня это имеет место быть, а с помощью автоматизированной судебной информационной системой путем случайного распределения дел в зависимости от нагрузки судьи", - сказал Гогия.

По словам руководителя аппарата Верховного суда, цель данной системы - обеспечить быстрый доступ к правосудию граждан.

"То, что судебные акты будут в открытом доступе, это уже будет дисциплинировать, способствовать минимизации коррупции", - подчеркнул Гогия.

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