Тужба о шахматном турнире: пришлось отказаться от онлайн формата и вводить строгий отбор

Радио Тужба о шахматном турнире: пришлось отказаться от онлайн формата и вводить строгий отбор

10 декабря в Сухуме стартовал чемпионат Республики Абхазия по шахматам. В этом году в турнире принимают участие 16 спортсменов из городов и районов республики.

"Мы планировали провести чемпионат Абхазии по шахматам в этом году в формате онлайн из-за пандемии, но в связи с отключениями электричества не можем это сделать. Исходя из ситуации, мы продумали, как нам провести чемпионат вживую. Для этого мы сделали строгий отбор, каждому району предоставили лимит на одного человека. В Сухуме сделали отбор, чтобы максимально сократить количество участников. Если раньше играло 100-150 человек, то сейчас 15 человек. Мы задействовали три зала. Одна площадка находится в нашей шахматной школе, вторая по соседству в зале Союза журналистов, а третья площадка на открытом воздухе, благо погода прекрасная. Мы соблюдаем все необходимые меры предосторожности", - сообщил Тужба.