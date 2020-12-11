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Константин Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тужба о шахматном турнире: пришлось отказаться от онлайн формата и вводить строгий отбор

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201211/1031445447/Tuzhba-o-shakhmatnom-turnire-prishlos-otkazatsya-ot-onlayn-formata-i-vvodit-strogiy-otbor.html

Об особенностях нынешнего чемпионата Абхазии по шахматам в эфире радио Sputnik рассказал президент Федерации шахмат Константин Тужба.

Радио
Тужба о шахматном турнире: пришлось отказаться от онлайн формата и вводить строгий отбор

10 декабря в Сухуме стартовал чемпионат Республики Абхазия по шахматам. В этом году в турнире принимают участие 16 спортсменов из городов и районов республики. 

"Мы планировали провести чемпионат Абхазии по шахматам в этом году в формате онлайн из-за пандемии, но в связи с отключениями электричества не можем это сделать. Исходя из ситуации, мы продумали, как нам провести чемпионат вживую. Для этого мы сделали строгий отбор, каждому району предоставили лимит на одного человека. В Сухуме сделали отбор, чтобы максимально сократить количество участников. Если раньше играло 100-150 человек, то сейчас 15 человек. Мы задействовали три зала. Одна площадка находится в нашей шахматной школе, вторая по соседству в зале Союза журналистов, а третья площадка на открытом воздухе, благо погода прекрасная. Мы соблюдаем все необходимые меры предосторожности", - сообщил Тужба.


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