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© Foto / из личного архива Дианы Степановой

Эксперт рассказала, каким будет обменный курс доллара в следующем году

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В конце нынешнего года доллар демонстрирует слабость в обменном курсе. Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Диана Степанова проанализировала, продолжит ли проседать американская валюта и в 2021году .

Радио
Эксперт рассказала, каким будет обменный курс доллара в следующем году

На данном этапе падение курса доллара к основным мировым валютам на международном уровне ощущается уже сейчас, в следующем году американская валюта по прогнозам экспертов может потерять еще 20 процентов от своей стоимости. Об этом в эфире радио Sputnik заявила Диана Степанова, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова.

"Я бы не придерживалась таких тотальных прогнозов. Действительно, краткосрочные колебания обменного курса доллара могут быть, но 20 процентов, с чем это может быть связано. Долгосрочный прогноз стабилизации цен на нефть пока не наблюдается, оптимистический сценарий роста цен на углеводороды также не вполне вероятен", - сказала Степанова.

По словам эксперта, длительное падение курса американской валюты не особо возможно, поскольку, по всей вероятности, геополитическая ситуация в США стабилизируется уже в январе 2021 года.

"Сейчас мы наблюдаем временное удешевление доллара. Сложно прогнозировать и укрепление основных резервных валют по отношению к доллару. В среднесрочной перспективе на 2021 год в европейских странах вряд ли мы будем наблюдать динамичное восстановление экономики", - уточнила Степанова.

Она также усомнилась в возможности резкого роста курса евро в следующем году, если эта валюта и возрастет в цене, то незначительно.


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