Мы все умрём. COVID-19 год спустя: как эволюционировал коронавирус
За год, что бушует пандемия COVID-19, вирус прошёл через миллионы людей и несколько видов животных, мутировал тысячи раз и создал новые штаммы. Чем они отличаются от прародителя, как распространены и опасны? Можно ли предсказать дальнейшее развитие коронавируса? Как создавать вакцины и лекарства от чего-то, что меняется так быстро и непредсказуемо?
Разобраться в теме помог Александр Тышковский, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории изучения старения в Гарвардской медицинской школе и МГУ.