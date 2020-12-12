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Мы все умрём. Колонизация солнечной системы

Мы все умрём. COVID-19 год спустя: как эволюционировал коронавирус

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201212/1031447966/My-vse-umrm-COVID-19-god-spustya-kak-evolyutsioniroval--koronavirus.html

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.

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Мы все умрём. COVID-19 год спустя: как эволюционировал коронавирус

За год, что бушует пандемия COVID-19, вирус прошёл через миллионы людей и несколько видов животных, мутировал тысячи раз и создал новые штаммы. Чем они отличаются от прародителя, как распространены и опасны? Можно ли предсказать дальнейшее развитие коронавируса? Как создавать вакцины и лекарства от чего-то, что меняется так быстро и непредсказуемо?

Разобраться в теме помог Александр Тышковский, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории изучения старения в Гарвардской медицинской школе и МГУ.

Слушайте подкасты РИА Новости.  


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