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"ЯсноПонятно". Что выбрать: лыжи или сноуборд?

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Очередной горнолыжный сезон открыт, а с ним и вопросы ― где катать и с чего начать? Как выбрать из двух снарядов подходящий? Обязательно ли первое время заниматься с инструктором? Какой должна быть экипировка и что точно не стоит брать в прокат?

Радио
"ЯсноПонятно". Что выбрать: лыжи или сноуборд?

Где кататься в этом сезоне и чем заняться, если на трассе уже скучно? Как завершать каждый сезон без травм и правда ли, что между лыжниками и сноубордистами есть негласная война рассказывает Анна Ханкевич, инструктор по горным лыжам и сноуборду, лыжный гид, победитель российских и международных соревнований по фрирайду.

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Темы:
Подкасты РИА (417)

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