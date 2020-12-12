Подкаст "Страхи/Ошибки". Чем опасна модель матери в браке

До тех пор, пока она сама не поймет, что рядом уже не взрослый мужчина, а его жалкая пародия. Как перестать быть для него мамой?
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, что делать, если отношения женщины и мужчины стали превращаться в отношения матери и ребенка.
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