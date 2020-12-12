Подкаст "Страхи/Ошибки". Чем опасна модель матери в браке

Заботиться о других ― потребность, заложенная в женщине эволюционно. Но когда этого становится слишком много, жена превращается в гиперзаботливую мамочку: решает все за мужа, опекает его как сына (он вроде даже не против).

До тех пор, пока она сама не поймет, что рядом уже не взрослый мужчина, а его жалкая пародия. Как перестать быть для него мамой?

Радио Подкаст "Страхи/Ошибки". Чем опасна модель матери в браке

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и врачом-психиатром Павлом Алфимовым разбираемся, что делать, если отношения женщины и мужчины стали превращаться в отношения матери и ребенка.

1:45 Когда забота о партнере становится чрезмерной. Где грань?

4:10 Как долго может существовать брак, где жена начинает играть роль родителя

5:15 Чем опасна модель "жены-матери" в браке

6:45 Какие признаки выдают "жену-мать"

8:25 "Вырос, вылетел из гнезда" и бросил жену

11:05 Как отмотать назад, если все уже случилось

14:30 В чем проблема "мужей-сыновей"

17:25 Когда "муж-сын" превращается в тирана

19:35 Как разглядеть в потенциальном партнере невзрослую инфантильную позицию



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