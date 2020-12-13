Дополнительное время: заслуженный тренер и мастер спорта по баскетболу Георгий Кобулия

Заслуженный тренер Абхазии, почетный мастер спорта по баскетболу Георгий Кобулия рассказал в эфире радио Sputnik о том, как стал заниматься спортом, поделился своим рецептом долголетия и бодрости духа.

Заслуженный тренер республики, почетный мастер спорта Абхазии по баскетболу, заслуженный работник физической культуры и спорта Георгий Шалвович Кобулия отметил свой 90-летний юбилей.

Юбиляр в беседе на радио Sputnik отметил, что у него нет секрета долголетия, кроме того, что не курит и не употребляет алкоголь.

Радио Дополнительное время: заслуженный тренер и мастер спорта по баскетболу Георгий Кобулия

"Если говорить о генах, то у меня родители рано ушли. Отец был участником Великой Отечественной войны, инвалид. Мама была донской казачкой, трудолюбивая. Супруге моей под 90, а мне 90 лет. Не могу поделиться секретом долголетия, потому что его нет. Только я не пил и не курил", - сказал Кобулия.

Заслуженный тренер с сожалением отметил, что физической культуре в школах не уделяется должное внимание.

"Древние греки ставили физическую культуру наравне с изучением математики и языка. Здоровье нации должно быть прописано в Конституции. К сожалению, даже при двух часах в неделю, отведенных предмету, у нас нет условий для того, чтобы нормально выполнить программу в школе", - заметил Кобулия.

Подробности в аудиофайле.

Георгий Шалвович Кобулия родился 7 декабря 1930 года в Сухуме. В школьные годы играл в волейбол, футбол, метко стрелял. Его плодотворная тренерская работа способствовала подготовке большой группы высококвалифицированных баскетболисток. Он неоднократно возглавлял главные судейские коллегии чемпионатов и первенств Абхазии по баскетболу, спартакиады школьников республики.

Многолетний труд и плодотворная работа заслуженного тренера Абхазии Георгия Кобулия отмечены медалью "Ветеран труда", почетным званием "Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия".