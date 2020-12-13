Не верю! Пранки, фейки и мистификации в науке

Вспышка COVID-19 в вымышленном городе была вызвана покемоном, похожим на летучую мышь… Такая статья оказалась опубликована в одном из научных журналов. Как в научные журналы может попадать подобный бред? Обсуждаем шуточные и настоящие фальсификации в науке.

Радио Не верю! Пранки, фейки и мистификации в науке

Почему история с "Пилтдаунским человеком" - не просто мистификация, а даже двойной фейк? Что не так со Стэнфордским тюремным экспериментом? И как фейковые научные статьи в результате влияют на нашу жизнь - разбираемся вместе с научным журналистом, старшим научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН, членом Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александром Панчиным.

01:00 Как абсурдная статья о покемонах попала в научный журнал

03:00 Что такое “хищнические журналы”

05:40 “Корчеватель” - бредовая статья, попавшая в журнал из списка ВАК

06:41 Скандальный эксперимент: как трое ученых смогли опубликовать в научных журналах статью про “жирободибилдинг” и переделанный “Майн Кампф”

10:45 В Госдуме предлагают не оценивать ученых по публикациям, включенным в базы Web of science и Scopus. К чему это приведет?

14:20 Этическая сторона научных пранков: страдают ли от них другие ученые

17:06 “В науке нет научной полиции, которая может приехать в лабораторию и провести расследование”: почему сложно бороться с фейковыми статьями и фальсификациями данных

18:00 “Пилтдаунский человек”. Почему это даже двойная фальсификация!

20:15 “Взял череп коровы и из него сделал череп инопланетянина”. Как на такие фейки ведутся не ученые, а масс-медиа

24:55 Самый знаменитый пранк - мистификация Сокала

27:42 Думали - это миф, оказалось - нет. Вспоминаем “Илиаду” Гомера

33:04 Как фейковые научные статьи и эксперименты влияют на решения регуляторов и нашу жизнь

Слушайте подкасты РИА Новости.