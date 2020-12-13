Подкаст "Это надолго": как уложить ребенка спать. Часть II

Что такое "окно в сон"? Сколько часов на самом деле нужно спать детям в каждом возрасте? Вредно ли включать ночник? Почему малыш каждый раз перед сном устраивает концерты и как, наконец, это прекратить, слушайте во второй части разговора с консультантом по сну.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как обучать навыку засыпания младенца. Об этом Настя и Лина говорят с основателем Центра детского сна BabySleep, первопроходцем в профессии консультант по сну в России, мамой троих детей Еленой Мурадовой.

Радио Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть II

Что делать, если младенец просыпается каждый час и почему метод "дать ему проораться" безнадежно устарел, слушайте в первой части эпизода "Как уложить ребенка спать". И закрепите тему статьей от Елены Мурадовой, в которой она объясняет, какие ошибки в укладывании допускают родители.

2:15 Как обучать навыку засыпания шестимесячного младенца

7:00 Какие здоровые привычки засыпания стоит ввести в режим

9:00 О раннем укладывании и в каких случаях это реально возможно

11:55 "Наш с рождения мало спит": почему некоторые дети поздно засыпают

15:00 "Окно в сон" и как оно поможет уложить ребёнка

20:00 "Перегулял": когда ребенок возбужден и не может спокойно заснуть без слез

26:00 Как работает мелатонин у малышей

27:00 Сколько часов должен спать ребёнок в каждом возрасте

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