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Как об стенку горох или что общего у царя, шута и пальто

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Подкасты РИА (418)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201213/1031449819/Kak-ob-stenku-gorokh-ili-chto-obschego-u-tsarya-shuta-i-palto-.html

Как Иван Грозный связан со словом "огорошить"? Выпуск о названии растения, которое не жнут, не косят, а крючат – о горохе.

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Как об стенку горох или что общего у царя, шута и пальто

Правда ли, что Царь Горох, гороховое чучело и шут гороховый – одна семья? Кто такой Покатигорошек и где находится его родина? Правда ли, что от гороха можно забеременеть? 

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Темы:
Подкасты РИА (418)

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