Как об стенку горох или что общего у царя, шута и пальто

Правда ли, что Царь Горох, гороховое чучело и шут гороховый – одна семья? Кто такой Покатигорошек и где находится его родина? Правда ли, что от гороха можно забеременеть?
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Как Иван Грозный связан со словом "огорошить"? Выпуск о названии растения, которое не жнут, не косят, а крючат – о горохе.
Правда ли, что Царь Горох, гороховое чучело и шут гороховый – одна семья? Кто такой Покатигорошек и где находится его родина? Правда ли, что от гороха можно забеременеть?
Слушайте подкасты РИА Новости.
Пожар на подстанции Сухум-1, в результате которого оказались обесточены несколько районов столицы, произошел 5 декабря. По оценке энергетиков, это самая крупная энергоавария за послевоенные годы.
Премия Европейской киноакадемии существует с 1988 года, победителю вручается бронзовая статуэтка "Феликс".
11 декабря в Гадрутском районе Карабаха произошла перестрелка, инцидент стал первым случаем нарушения перемирия с начала миротворческой операции в Карабахе.
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