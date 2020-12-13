"Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии

Правда ли, что в этом случае допустимы измены и станут ли отношения на расстоянии популярнее после пандемии?
Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, к чему готовиться партнёрам, которые вынуждены любить на расстоянии.
1:00 А имеют ли право быть отношения на расстоянии?
4:00 О географических и эмоциональных расстояниях: когда между парнерами не существует границ
8:00 Какие правила необходимо установить в начале таких отношений
10:05 Как справляться с ревностью
13:35 О страхе перед реальной встречей после долгих переписок онлайн
15:20 О плюсах дистанционных отношений (да, они есть)
20:55 Допустима ли полигамность в отношениях на расстоянии?
24:50 Будут ли популярны гостевые браки после пандемии?
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