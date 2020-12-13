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Страхи/Ошибки

"Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии

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Есть ли будущее у отношений на расстоянии и стоят ли они того? Какие правила надо установить обеим сторонам и что делать с ревностью? Сколько может продолжаться любовь "на удаленке" и в чем плюсы такого формата?

Правда ли, что в этом случае допустимы измены и станут ли отношения на расстоянии популярнее после пандемии?

Радио
"Страхи/Ошибки". Как пережить отношения на расстоянии

Вместе с клиническим психологом, экзистенциальным терапевтом Любовью Черкасовой и психологом, коучем Сергеем Насибяном разбираемся, к чему готовиться партнёрам, которые вынуждены любить на расстоянии.

1:00 А имеют ли право быть отношения на расстоянии?

4:00 О географических и эмоциональных расстояниях: когда между парнерами не существует границ

8:00 Какие правила необходимо установить в начале таких отношений

10:05 Как справляться с ревностью

13:35 О страхе перед реальной встречей после долгих переписок онлайн

15:20 О плюсах дистанционных отношений (да, они есть)

20:55 Допустима ли полигамность в отношениях на расстоянии?

24:50 Будут ли популярны гостевые браки после пандемии?

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Темы:
Подкасты РИА (420)

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