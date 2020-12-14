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Такие обстоятельства: Джинджолия о Латской трагедии

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201214/1031457156/Takie-obstoyatelstva-Dzhindzholiya-o-Latskoy-tragedii.html

Юрист Кама Джинджолия поделилась в эфире радио Sputnik своими воспоминаниями о Латской трагедии, о том, как по счастливой случайности не оказалась в сбитом грузинскими войсками вертолете.

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Такие обстоятельства: Джинджолия о Латской трагедии

В пятый месяц Отечественной войны народа Абхазии 14 декабря 1992 года над селом Лата Гулрыпшского района грузинскими войсками был сбит российский вертолет с беженцами, которые летели из блокадного Ткуарчала в Гудауту. Погибли все 87 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.

Жительнице города Ткуарчал Каме Джинджолия было восемь лет во время Отечественной войны народа Абхазии. 14 декабря 1992 года она собиралась с матерью покинуть блокадный город и выехать в Гудауту, в последний момент мать передумала.

"14 декабря все родственники, знакомые, друзья знали, что мы должны улететь. Мы жили недалеко от стадиона, где приземлялись вертолеты. Но так получилось, что первыми сели вертолеты из Теберды, а нам надо было в Гудауту. Чуть позже мы увидели вертолеты из Гудауты, но они сели на нижнюю площадку. Не было транспорта, чтобы добраться, и мама решила лететь в другой раз.
Ночью к нам постучались, за дверью оказался в шоковом состоянии дядя, Давид Пилия. Большой бородатый человек в невменяемом состоянии сполз по стенке и сел на пол. Мама стала его теребить, спрашивать, что произошло. Он тогда сказал, что вертолет сбили. Тихо собрался и ушел, больше ничего не говоря. Он думал, что мы в этом вертолете. В городе тогда еще не знали, что произошло. Стояла какая-то тишина, и минут через 30-40 раздался первый крик, затем второй, третий, а дальше уже было не разобрать, в городе стоял невероятный, жуткий, пронизывающий стон. Это самые страшные воспоминания войны", - сказала Джинджолия.

Подробности в аудиофайле.

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