Врач о COVID-19: сейчас гуляет более заразный, но менее опасный коронавирус

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников считает, что чем жестче вводимые в той или иной стране ограничительные меры, тем меньше эта страна заранее готовилась к пандемии.

Радио Врач о COVID-19: сейчас гуляет более заразный, но менее опасный коронавирус

Того уханьского вируса, с которого год назад началась пандемия, больше нет в природе, сейчас по всему миру распространен другой вирус, и он везде, такое заявление руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ Александр Мясников сделал в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"И это он (новый вирус) сейчас гуляет по Европе и Америке, он более заразный, но менее опасный. То есть он потихонечку теряет вирулентность, это мы видим даже в России, при том, что растет количество (заразившихся - Sputnik), смертность все равно уменьшилась, и я думаю, что эта разновидность вируса захватила и нас", - рассказал Мясников.

Специалист также прокомментировал появившиеся в СМИ сведения о вспышке загадочной болезни в Индии, причиной которой могло стать отравление воды и молока тяжелыми металлами – свинцом и никелем.

"Вы что думаете, COVID все отменил - инфаркты, инфекции? Я же всегда говорил и говорю, что все еще будет, и плохо, что мир вот так расписался в своем неумении, запаниковал. COVID - серьезная болезнь, к которой надо готовиться - надо готовиться к следующим волнам, к следующему году", - отметил врач.

По его мнению, чем жестче вводимые в той или иной стране ограничительные меры, тем меньше эта страна заранее готовилась к пандемии, резюмировал Мясников.