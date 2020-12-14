20:31 14 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.93
  • EUR88.58
Поиск
© Фото : Facebook/Игорь Шатров

Политолог о санкциях Запада против России: это уже ритуал

Радио
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201214/1031460471/Politolog-o-sanktsiyakh-Zapada-protiv-Rossii-eto-uzhe-ritual.html

Политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik прокомментировал решение саммита глав государств Евросоюза о продлении экономических санкций в отношении России.

Радио
Политолог о санкциях Запада против России: это уже ритуал

Главы государств и правительств стран ЕС на своем саммите в Брюсселе дали политическое согласие на продление экономических санкций в отношении РФ в связи с украинской ситуацией.

Санкции настолько мелкие, что даже непонятные, это ритуал, которым Запад показывает иную, отличную от России позицию по многим вопросам, сказал в эфире радио руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
"Россия ведет независимую политику. А по логике западных властей любая внешняя политика всегда должна согласовываться с западным сообществом. Это было во все времена, но особенно такой подход был заметен в постсоветское время. В 1990-е Россия даже несколько поддалась этому, но потом нашла в себе силы вести независимую политику, перестроиться. А Запад так и остался привержен принципам старшего брата, который все пытается Россию поучать, как первоклассника", - отметил Шатров.

Санкции ЕС в отношении конкретных секторов экономики РФ действуют до 31 января 2021 года. Они были введены в 2014 году из-за дестабилизирующих действий России против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.
С тех пор ЕС каждые полгода продолжает ограничения из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений Россией.


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Сухумский обезьяний питомник
С днем примата: сухумские "космонавты" и другие обезьяны со всего мира
Испытания "Спутник V" в Венесуэле: сын Мадуро привился российской вакциной
Латская трагедия
Прерванный полет: Латская трагедия


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться