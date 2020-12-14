Политолог о санкциях Запада против России: это уже ритуал

Радио Политолог о санкциях Запада против России: это уже ритуал

Главы государств и правительств стран ЕС на своем саммите в Брюсселе дали политическое согласие на продление экономических санкций в отношении РФ в связи с украинской ситуацией.

Санкции настолько мелкие, что даже непонятные, это ритуал, которым Запад показывает иную, отличную от России позицию по многим вопросам, сказал в эфире радио руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

"Россия ведет независимую политику. А по логике западных властей любая внешняя политика всегда должна согласовываться с западным сообществом. Это было во все времена, но особенно такой подход был заметен в постсоветское время. В 1990-е Россия даже несколько поддалась этому, но потом нашла в себе силы вести независимую политику, перестроиться. А Запад так и остался привержен принципам старшего брата, который все пытается Россию поучать, как первоклассника", - отметил Шатров.

Санкции ЕС в отношении конкретных секторов экономики РФ действуют до 31 января 2021 года. Они были введены в 2014 году из-за дестабилизирующих действий России против Украины и направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.

С тех пор ЕС каждые полгода продолжает ограничения из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений Россией.