Гражданин и начальник: Читанава о перспективах хамсовой путины

По словам Читанава, допустимый объем вылова хамсы в период путины составит примерно 42 000 тонны.

Правительство Абхазии пока не определило дату начала рыбной путины 2020-2021 годов, сообщил Читанава.

Радио Гражданин и начальник: Читанава о перспективах хамсовой путины

"Рыбная путина в Абхазии, как правило, открывается в декабре, но в этом году в связи с пандемией, видимо, будут какие-то корректировки. Коронавирус внес корректировки во всю мировую экономику, которая практически рухнула. Неизвестно, выпустят ли турецких граждан и корабли, которые должны быть фрахтованы в нашей акватории. Я не убежден в этом, но такие мои предположения ", - добавил он.

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