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Гражданин и начальник: Читанава о перспективах хамсовой путины

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201216/1031466233/Grazhdanin-i-nachalnik-Chitanava-o-perspektivakh-khamsovoy-putiny-.html

Начальник Госуправления республики по экологии Савелий Читанава в эфире радио Sputnik рассказал, как пандемия коронавируса отразилась на начале хамсовой путины.

По словам Читанава, допустимый объем вылова хамсы в период путины составит примерно 42 000 тонны.

Правительство Абхазии пока не определило дату начала рыбной путины 2020-2021 годов, сообщил Читанава.

Радио
Гражданин и начальник: Читанава о перспективах хамсовой путины

"Рыбная путина в Абхазии, как правило, открывается в декабре, но в этом году в связи с пандемией, видимо, будут какие-то корректировки. Коронавирус внес корректировки во всю мировую экономику, которая практически рухнула. Неизвестно, выпустят ли турецких граждан и корабли, которые должны быть фрахтованы в нашей акватории. Я не убежден в этом, но такие мои предположения ", - добавил он.

Подробности слушайте в аудиофайле.


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