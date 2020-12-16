Метеоролог рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до конца декабря

Главный синоптик отдела Гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Манана Джикия в эфире радио Sputnik рассказала о прогнозе погоды в республике до конца декабря.

Со второй половины декабря на территории Абхазии начнутся неустойчивые погодные условия, сообщила метеоролог.

Радио Метеоролог рассказала, как будет меняться погода в Абхазии до конца декабря

"С 16 декабря облачно, временами дождь. Ожидается усиление ветра до 5-8 метров в секунду с порывами в некоторых районах до 15 метров в секунду. 17 декабря циклон сменится на антициклон, весь день будет идти дождь, температура воздуха понизится до 12 градусов тепла. До 20 декабря в основном будет облачная погода, ночные температуры будут опускаться до 4 градусов. С 21 до 24 декабря с северо-запада будут спускаться холодные воздушные массы, в связи с чем в отдельные дни возможен дождь, в горах – снег. Температура днем до 8 градусов, ночью – до 2-3 градусов тепла. С 25 декабря и до конца месяца снова тепло – от 10 до 14 градусов днем, ночью – до 5 градусов. Сейчас температура моря 14 градусов. Но к концу месяца температура спустится до 12 градусов", - сообщила Джикия.