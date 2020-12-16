Такие обстоятельства: Отырба о причинах сложного течения коронавируса

Более полугода медики в Гудаутском ковидном госпитале работают в авральном режиме. Количество пациентов в медучреждении увеличивается с каждым днем.

Радио Такие обстоятельства: Отырба о проблемах Гудаутского ковидного центра

"Течение заболевания очень серьезное и тяжелое, поэтому определенные трудности в лечении и ведении больных есть. Многие пациенты кислородозависимые, идет больший расход кислорода. Постоянно идет транспортировка и заправка кислородных баллонов в Сухуме. Проблемы есть и с персоналом. Заболевание затронуло и медиков, многие сотрудники болеют или только что переболели, поэтому есть проблема обеспечения кадрами. Плюс, во многих городах в больницах открылись отделения по лечению больных легкой степени тяжести и, естественно, сейчас сотрудники этих больниц работают у себя на местах. Не делегируются в Гудауту. Поэтому проблема со средним и младшим персоналом огромная. Есть проблема со стороны реанимационных бригад. К нам приехала бригада из Уфы – два врача-реаниматолога и терапевта. Эта бригада приехала на две недели. Эти бригады нам реально помогают, потому что не секрет, что реаниматологов в республике мало. Если бы они не приезжали, то для реанимационной службы ситуация была бы катастрофической", - отметила Отырба.

Врач назвала причины сложного течения болезни, среди которых – поздняя обращаемость в медучреждения.

"Если начало эпидемии в Абхазии было со стороны молодого населения – студентов, они были здоровые и сильные и все протекало легко. В данной ситуации страдает в основном старшее поколение, у них и протекает все тяжело. Конечно есть и поздняя обращаемость. Но госпитализируются пациенты в состоянии ближе к тяжелому. Есть две причины их поздней обращаемости. Одна – когда человек не верит, не хочет обращаться к медикам или боится. Другая причина, когда пациенты с подозрением на коронавирус ведутся дистанционно, по телефону через горячую линию, или, звоня лично врачам. То есть где-то может страдать наше амбулаторное звено в диагностике и ведении этих пациентов. Есть еще причина, когда неправильно выполняются назначения амбулаторного врача. Еще один момент – назначаются дорогостоящие препараты, которые люди не могут себе позволить и лечатся тем, чем могут. Получается, что болезнь запускает все свои механизмы и пациенты поступают в тяжелом состоянии", - рассказала Ангелина Отырба.

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