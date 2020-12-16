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Политолог о совете Байдену в отношении России: может быть ровно наоборот

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Избранному президенту США Джо Байдену не следует повторять ошибок бывшего лидера Барака Обамы в отношениях с Россией, заявила экс-помощница президента Дональда Трампа Фиона Хилл. В эфире радио Sputnik заявление прокомментировал аналитик Михаил Нейжмаков.

Бывшая помощница президента Дональда Трампа, экс-директор Белого дома по Европе и России Фиона Хилл призвала избранного президента США Джо Байдена не повторять ошибок бывшего американского лидера Барака Обамы в отношениях с Москвой. Об этом пишет газета The New York Times.

Флаги США и России
© AFP 2019 / Mladen ANTONOV
Байдену посоветовали не относиться к России пренебрежительно

Хилл считает, что Байдену следует придерживаться другого подхода.

"Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой. Они (администрация Обамы, – ред.) не хотели думать о России слишком много", – считает Хилл.

По ее словам, с момента президентства Обамы "мир полностью изменился".

"Им придется думать иначе", – дала она совет новому американскому истеблишменту.

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков прокомментировал это заявление.

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Политолог о совете Байдену в отношении России: может быть ровно наоборот

"Это заявление говорит о том, что предполагается учитывать возросшее влияние России, ее новые возможности, благодаря активности России на Ближнем Востоке, операции в Сирии и так далее. Но мы помним, что та же Фиона Хилл за время своей публичной экспертной деятельности нередко отзывалась о России и ее руководстве весьма прохладно – вспомним ее обвинение в "негибкости". Все это показывает, что в американском экспертном и политическом сообществе, с одной стороны, есть люди, которые признают новые возможности России для влияния на ситуацию в мире и на постсоветском пространстве. С другой стороны, это не означает, что даже эти эксперты будут призывать к более мягкой политике в отношении России. То есть может быть ровно наоборот – они будут настаивать на жесткой линии в отношении Москвы", – сказал Михаил Нейжмаков.

Поэтому, по его словам, Байдену будет сложнее, чем Обаме, выстраивать отношения с Москвой.

"Сложнее еще и потому, что за время, прошедшее с администрации Обамы, груз санкций, обвинений и препятствования во взаимоотношениях стал более тяжелым", – отметил Михаил Нейжмаков.

Накануне по итогам голосования выборщиков Байден набрал 306 голосов при необходимых для победы 270, тем самым подтвердив предварительно объявленную СМИ победу на прошедших 3 ноября президентских выборах. Результат голосования выборщиков будет утвержден 6 января, инаугурация Байдена, в соответствии с конституцией, должна пройти 20 января.


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