Гражданин и начальник: Жиба о бюджете фонда медстрахования в 2020 году

Об итогах деятельности фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год и о проблемах, с которыми фонд столкнулся в пандемию, в эфире радо Sputnik рассказала его председатель Валентина Жиба.

Фонд обязательного медицинского страхования занимается реализацией двух программ, по родовспоможению и обеспечению препаратами онкобольных.

По словом председателя фонда Валентины Жиба, для полноценной работы отчисления должны быть своевременными. Работодателям необходимо добросовестно относиться к закону налоговых платежей, чтоб деньги, которые аккумулирует фонд, своевременно доставлялись до каждого нуждающегося, отметила Жиба в беседе на радио.

Радио Гражданин и начальник: Жиба о бюджете фонда медстрахования в 2020 году

"Год был очень сложный, такого я еще не помню за столько лет своей работы, но мы выходим из этой ситуации. У нас были большие долги. Мы не могли завозить лекарства, граница была закрыта. Их не хватало, денежных средств тоже было мало, потому что организации в основном не работали. При этом мы не могли не обеспечивать наших нуждавшихся. Приходилось по устному договору с "Абхазфармацией" отпускать нам в долг лекарства, в итоге у нас за четыре месяца накопилось более 8 миллионов долга, это было чревато последствиями. Денежные средства скудно поступали, а к тому же такие долги. По решению правительства страны, Минздрав стал закупать нам лекарства, а фонду дали передышку на два месяца. В промежутке этих двух месяцев мы смогли с помощью налоговой службы закрыть долги", - рассказала Жиба.

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