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Захарова: Россия надеется, что с Байденом контакты с США по Афганистану продолжатся

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201217/1031475901/Zakharova-Rossiya-nadeetsya-chto-s-Baydenom-kontakty-s-SShA-po-Afganistanu-prodolzhatsya.html

На брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о российско-американские контактах в целях скорейшего достижения мира в Афганистане.

В последние годы между Россией и США был налажен вполне конструктивный диалог по вопросам мирного урегулирования в Афганистане, сказала представитель МИД РФ.

Радио
Захарова: Россия надеется, что с Байденом контакты с США по Афганистану продолжатся

"Постоянно поддерживались контакты на уровне спецпредставителей. В 2019 году совместно с китайскими пакистанскими партнерами действует формат расширенной тройки, он, кстати, доказал свою эффективность, востребованность, в деле содействия мирного урегулирования межафганского конфликта", - заявила Захарова.     

Москва рассчитывает, что с приходом Байдена российско-американские контакты, нацеленные на достижение мира в Афганистане, будут продолжены, отметила представитель МИД РФ.

"Мы рассчитываем, что с приходом к власти нового президента США российско-американские контакты в целях скорейшего достижения мира в Афганистане, а также нейтрализации исходящих с территории этой страны угроз терроризма, экстремизма и наркотрафика будут продолжены", - сказала она.


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