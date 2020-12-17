Захарова: Россия надеется, что с Байденом контакты с США по Афганистану продолжатся

На брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о российско-американские контактах в целях скорейшего достижения мира в Афганистане.

В последние годы между Россией и США был налажен вполне конструктивный диалог по вопросам мирного урегулирования в Афганистане, сказала представитель МИД РФ.

Радио Захарова: Россия надеется, что с Байденом контакты с США по Афганистану продолжатся

"Постоянно поддерживались контакты на уровне спецпредставителей. В 2019 году совместно с китайскими пакистанскими партнерами действует формат расширенной тройки, он, кстати, доказал свою эффективность, востребованность, в деле содействия мирного урегулирования межафганского конфликта", - заявила Захарова.

Москва рассчитывает, что с приходом Байдена российско-американские контакты, нацеленные на достижение мира в Афганистане, будут продолжены, отметила представитель МИД РФ.

"Мы рассчитываем, что с приходом к власти нового президента США российско-американские контакты в целях скорейшего достижения мира в Афганистане, а также нейтрализации исходящих с территории этой страны угроз терроризма, экстремизма и наркотрафика будут продолжены", - сказала она.