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Беляева рассказала, почему праздник на площади менее опасен, чем в помещении

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201217/1031477632/Belyaeva-rasskazala-pochemu-prazdnik-na-ploschadi-menee-opasen-chem-v-pomeschenii.html

Люди привыкли встречать Новый год на площади. Как это может сказаться на эпидобстановке, рассказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.  

Наиболее опасны массовые скопления людей, которые происходят в закрытых помещениях, напомнила санитарный врач.

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Такие обстоятельства: Беляева о праздничных мероприятиях в пандемию

"Поэтому в этом году мы дали рекомендации администрации города, а администрация донесла до предпринимателей, что все массовые вечеринки в закрытых помещениях крайне нежелательны. Стараемся соблюдать дистанцию на расстоянии не менее полутора метров. Гуляния на площади происходят на открытом воздухе, это не так опасно, как в закрытых помещениях. При условии соблюдения дистанции и масочного режима будут разрешены праздничные мероприятия для детей. За соблюдением мер будут внимательно наблюдать сотрудники МВД. Пришедших родителей  с детьми без масок сотрудники администрации обеспечат масками", - рассказала Беляева.

Санитарный врач отметила, что в какой-то момент в Абхазии наблюдалось снижение заболеваемости коронавирусом.

"В тот момент мы в городе видели многих людей  в масках. Но это продолжалось недолго. Опять пошел рост, опять люди расслабились, начали посещать массовые мероприятия. Мы опрашиваем людей с выявленным коронавирусом и оказывается, что кто-то был на дне рождения, кто-то на 40 дней сходил. Массовые скопления людей за столами дают негативный прирост", - отметила Алла Беляева


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