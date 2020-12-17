Беляева рассказала, почему праздник на площади менее опасен, чем в помещении

Люди привыкли встречать Новый год на площади. Как это может сказаться на эпидобстановке, рассказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.

Наиболее опасны массовые скопления людей, которые происходят в закрытых помещениях, напомнила санитарный врач.

Радио Такие обстоятельства: Беляева о праздничных мероприятиях в пандемию

"Поэтому в этом году мы дали рекомендации администрации города, а администрация донесла до предпринимателей, что все массовые вечеринки в закрытых помещениях крайне нежелательны. Стараемся соблюдать дистанцию на расстоянии не менее полутора метров. Гуляния на площади происходят на открытом воздухе, это не так опасно, как в закрытых помещениях. При условии соблюдения дистанции и масочного режима будут разрешены праздничные мероприятия для детей. За соблюдением мер будут внимательно наблюдать сотрудники МВД. Пришедших родителей с детьми без масок сотрудники администрации обеспечат масками", - рассказала Беляева.

Санитарный врач отметила, что в какой-то момент в Абхазии наблюдалось снижение заболеваемости коронавирусом.

"В тот момент мы в городе видели многих людей в масках. Но это продолжалось недолго. Опять пошел рост, опять люди расслабились, начали посещать массовые мероприятия. Мы опрашиваем людей с выявленным коронавирусом и оказывается, что кто-то был на дне рождения, кто-то на 40 дней сходил. Массовые скопления людей за столами дают негативный прирост", - отметила Алла Беляева