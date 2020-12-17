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Путин о миротворцах в Приднестровье : готовы вывести, как будет соответствующая обстановка

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Россия за вывод своих миротворцев из Приднестровья, но только когда позволит ситуация в регионе, заявил президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Пожелав избранному президенту Молдавии Майе Санду успехов в работе, Путин отметил, что по вопросу миротворцев  "ничего нового она как представитель определенной политической силы не сказала".

В конце ноября Санду заявила, что из Приднестровья нужно вывести российских миротворцев. Она предложила заменить их на гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ.

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Путин о миротворцах в Приднестровье : готовы вывести, как будет соответствующая обстановка

"Мы услышали представителей западных стран о необходимости вывести контингент. И, в целом, мы за то, чтобы вывести, как столько созреет соответствующая обстановка, как только будет налажен диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы, пойдут все по пути мира, примирения ситуации. Мы за это", -  сказал Путин на пресс-конференции.

Он отметил, что с бывшим президентом Молдавии Владимиром Ворониным был близок к решению проблемы, но в последний момент представители западных стран на него нажали, и он отошел от прежних договоренностей.

 "Решение Приднестровского вопроса было отложено на неопределенный срок. Зачем? Почему? Я потом спрашивал своих коллег из Евросоюза, зачем они это сделали. Ну, вот так получилось. Сейчас не будем вдаваться в подробности. Рано или поздно эта проблема должна быть решена", - добавил Путин.

 


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