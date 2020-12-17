Путин: позиция России по конфликту в Карабахе заключается в мирном урегулировании

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг 17 декабря обозначил позицию России по статусу Карабаха и не исключил возможности увеличения численности российских миротворцев в регионе.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что позиция России по конфликту в Карабахе заключается в мирном урегулировании без кровопролития.

"Позиция России всегда заключалась в том, что мы должны без всякого кровопролития прийти к договоренностям. Так была выстроена наша позиция и в Минской группе, где сопредседателями являются Россия, США и Франция", – сказал президент в ходе большой пресс-конференции, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства также прояснил российскую позицию по статусу Карабаха.

Радио Путин: позиция России по конфликту в Карабахе заключается в мирном урегулировании

"Мы всегда, на протяжении многих лет, я сейчас повторю нашу позицию, исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха", – отметил Путин.

По его словам, сам статус Нагорного Карабаха должен оставаться неизменным. Но при этом необходимо создать возможность связи между Арменией и НКР, подчеркнул президент.

"Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть передан на будущее, должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор, то есть это коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом", – добавил Путин.

Президент заявил, что нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, зафиксированное после вступления в силу подписанного 9 ноября совместного заявления о полном прекращении военных действий в регионе, было единичным. Путин надеется, что подобных случаев больше не будет.

"Трехстороннее заявление дает все основания и все возможности для проведения переговорного процесса по мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Там заявлено о том, что после достижения перемирия следующим этапом должна быть полная нормализация отношений в регионе с раскрытием экономического и инфраструктурного потенциала. В том числе это касается автомобильного и железнодорожного сообщения - это касается и Нахичеваня это касается и сообщения между югом и севером Армении", - подчеркнул он.

Путин не исключил возможности увеличения численности российских миротворцев в Карабахе, но подчеркнул, что для этого необходимо согласие и Азербайджана, и Армении.

"Что касается увеличения количества наших миротворцев, возможно, но только по договоренности со всеми сторонами, в том числе с азербайджанской стороной. Потому что мы изначально обговорили количество наших миротворцев - это количество согласовано. Люди и с одной стороны, и с другой стороны адекватно оценивают ситуацию, и это вопрос чисто технического характера. Если все придут к выводу о том, что это нужно, мы это сделаем, если нет - то, значит, тогда делать не будем. Но там дело не только в миротворцах, там дело еще и в работе наших служб: МЧС и пограничной службы ФСБ России", - добавил он.