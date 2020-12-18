Курдай спрогнозировала загрузку отелей в Абхазии на новогодние праздники

Приедут ли туристы на новогодние праздники, о том, как идет процесс бронирования номеров, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала руководитель отдела продаж "Амра-парк" отеля Екатерина Курдай.

Радио Курдай спрогнозировала загрузку отелей в Абхазии на новогодние праздники

Пандемия короновируса активно притормаживает новогодние и рождественские заезды туристов, в связи с тем, что и в России, и в Абхазии введены ограничения в работе дополнительной инфраструрктуры, отметила в эфире радио Sputnik руководитель отдела продаж парк-отеля "Амра" Екатерина Курдай.

"По нашим прогнозам, загрузка на новогодние и рождественские праздники будет невысокой, но гостей, которые приедут, безусловно, будем максимально развлекать с учетом тех требований, ограничений, введенных в Абхазии. Мы прогнозируем загрузку отеля не выше 40-50 процентов", - сказала Курдай.

По ее словам, все рекомендации в связи с пандемией короновируса в отеле соблюдаются и, возможно, с этим также связана невысокая загрузка объекта на праздники.