Политолог: НАТО не может уйти из Афганистана с репутацией проигравшей стороны

Останется ли НАТО в ИРА, если оттуда выведут войска США, объяснил политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко.

Радио Политолог: НАТО не может уйти из Афганистана с репутацией проигравшей стороны

Заявления высших чинов США позволяет говорить о том, что позиции НАТО и команды уходящего президента США откровенно расходятся, отметил политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в диалоге с Sputnik Таджикистан.

"Если для Трампа и его команды является приоритетным стремительный вывод войск из Афганистана, несмотря ни на какие политические последствия, то позиция НАТО заключается в том, что это недопустимо и не соответствует интересам Североатлантического альянса", - отметил эксперт.

Серенко добавил, что новая команда Байдена, вероятнее всего, будет поддерживать интересы НАТО.

"Проиграть этот проект, уйти из Афганистана с репутацией проигравшей стороны НАТО не может", - заметил политолог.

Эксперт по Афганистану добавил, что в ИРА одновременно проводится две крупные миссии: США и НАТО.

"Когда американцы в Дохе давали обещание талибам, что они стремительно выведут свои войска, то это уже было безответственное заявление, потому что за себя американцы могут говорить что угодно. Они могут уйти в любой момент, когда заблагорассудится хозяину Белого дома, но слишком много факторов, которые говорят о том, что НАТО не пойдет на форсированный вывод войск из Афганистана", - рассказал Серенко.

Политолог добавил, что итоговые решения будут приниматься ближе к февралю, но если НАТО решит остаться в Афганистане, то активные боевые действия с террористами возобновятся.

