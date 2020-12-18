Комаровский рассказал, как вернуть обоняние после COVID-19

Радио Комаровский рассказал, как вернуть обоняние после COVID-19

Для многих людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, утрата обоняния стала главным, если не единственным симптомом заболевания при вполне сносном самочувствии. При этом есть две ситуации, когда отсутствие обоняния может реально угрожать жизни, отмечает на своем YouTube-канале врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.

Первая из таких угроз, по словам врача, это невозможность определить качество и свежесть продуктов питания по их запаху, вторая – неспособность ощутить дым и запах гари.

"Поскольку вы понятия теперь не имеете, воняет или не воняет эта еда, внимательно изучайте сроки годности, лишний раз смотрите на упаковки. И поскольку у вас нет обоняния, вы не можете ощущать запах дыма и запах газа. Поэтому сейчас, пока отопительный сезон, датчики дыма и датчики газа там, где есть газовое отопление и газовые плиты, ― это очень важно. Это может куче народу спасти жизни", ― советует Комаровский.

По словам Комаровского, в среднем обоняние при заражении коронавирусной инфекцией отсутствует около 2-3 недель, в некоторых ситуациях ― около 6 месяцев и более.

"Что можно сделать: нужно поддерживать нормальное состояние слизистых оболочек, их нормальное кровоснабжение, чтобы они не пересыхали. Не допускать сухого воздуха и перегрева, не допускать дефицита жидкости, спать в чистых комнатах с нормальной влажностью, где не жарко – около 20-ти градусов", ― рекомендует Комаровский.

Кроме того, специалист приводит рекомендацию британских отоларингологов проводить тренировки обоняния, хотя и подчеркивает, что документальных подтверждений их эффективности нет, но и хуже от них не будет.

"Они рекомендуют конкретные запахи ― эфирные масла лимона, гвоздики, розы и эвкалипта. Взять ватный диск, накапать на него вот этого масла, и делать короткие вдохи ― попытаться этот запах ощутить, потом сделать перерыв минут 15-20 и попробовать с другим маслом. И они рекомендуют делать это пару раз в день", ― рассказывает Комаровский.

Такое упражнение, по словам врача, подойдет тем, "кто просто не может мирно сидеть и ждать, когда обоняние вернется само по себе". К тому же лекарств для восстановления обоняния после коронавируса "по большому счету нет", отмечает Комаровский.

"Очень часто обсуждается тема использования гормонов противовоспалительных внутрь и местно. Внутрь ― категорически нет. Местно в некоторых ситуациях целесообразно, такие топические стероиды иногда помогают, хотя в целом однозначно не рекомендуются", ― говорит Комаровский.

Педиатр подчеркивает, что необратимого поражения вкуса и обоняния при коронавирусе не происходит. И то, и другое обязательно вернется ― "кому-то повезет через две недели, кому-то не повезет, и вернется через 9 месяцев", резюмирует он.