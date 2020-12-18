Такие обстоятельства: Пилия об эффекте от закона о запрете абортов

Заведующая родильным отделением Республиканской больницы Белла Пилия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как закон о запрете абортов за пять лет сказался на демографии, как к нему относятся медики и для чего нужны поправки в документ.

Радио Такие обстоятельства: Пилия об эффекте от закона о запрете абортов

Пять лет назад 18 декабря Парламентом Абхазии был принят Закон "О здравоохранении" с поправкой о запрете абортов. Президентом документ был подписан в феврале 2016 года. Инициаторы данного закона считали, что он улучшит демографическую ситуацию в республике. Смог ли закон за все это время положительно повлиять на рождаемость, рассказала главврач, заведующая родильным отделением Республиканской больницы Белла Пилия.

Как призналась врач, сама она является противницей прерывания беременности.

"Я заведовала отделением гинекологии и делала аборты. И я пришла к тому, что аборт – это великое зло для матери, для плода и для всего нашего общества. Поэтому я с радостью восприняла информацию о том, что аборты будут запрещены. Хотя считаю, что для решения столь важного вопроса нужно было привлечь медицинскую общественность страны, посоветоваться с нами и решить вопрос, как сделать, чтобы ни один ребенок и ни одна женщина не пострадали после принятия такого закона", - отметила врач.

Белла Пилия считает, что необходимо было дать возможность врачам консилиумом решать вопрос о целесообразности пролонгирования опасных беременностей в случае медицинских показаний.

"У нас только в случае смерти внутриутробного плода производится искусственное прерывание беременности. Если же ребенок живой, то даже показания, что у него тяжелые, несовместимые с жизнью аномалии развития, не дают нам право прерывать беременность. Хотя у этих людей тяжелейшее состояние, потому что они видят, что беременность абсолютно бесперспективная, что ребенок никак не развивается. Бывает даже так, что мы видим, что у ребенка нет головного мозга, но мы вынуждены эти беременности вынашивать и потом они родоразрешаются. Мы, врачи, считаем, что у нас должны быть медицинские показания для тяжелых летальных аномалий развития. Что касается прерывания нормальных беременностей, то очень много абортов за эти пять лет делали за пределами Абхазии, в Адлере", - рассказала Пилия.

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