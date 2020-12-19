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"Сто раз потерялся, сто раз нашелся": как путешествуют незрячие

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201219/1031485233/Sto-raz-poteryalsya-sto-raz-nashelsya-kak-puteshestvuyut-nezryachie-.html

Как слепые путешествуют, какие "другие" проблемы случаются с ними за границей, и, наконец, как же они отличают Рим от Парижа, а Красное море от Черного.

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"Сто раз потерялся, сто раз нашелся": как путешествуют незрячие

В свои 26 лет Владимир объездил 26 стран и 60 регионов России, причем многие из них автостопом. Это выглядело бы довольно простой историей, если не знать, что с раннего детства он ничего не видит. 

Он искал утопленника во время поездки по Байкалу, терялся в пригороде Челябинска и бежал через забор заповедника в Гааге. Поставил палатку на муравейник и ловил попутку под знаком "Остановка запрещена".

Почему для познания мира незрячий с раннего детства Владимир выбрал именно путешествия узнала корреспондент МИА "Россия сегодня" Мария Семенова.

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Темы:
Подкасты РИА (421)

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