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Недетский контент: кто и как создает взрослую анимацию

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201219/1031485372/Nedetskiy-kontent-kto-i-kak-sozdaet-vzrosluyu-animatsiyu.html

Сколько времени и средств тратится сейчас на создание 1 минуты мультфильма? Какие современные картины заставят по-другому посмотреть на взрослую анимацию и что было с "недетской" анимацией в СССР?

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"ЯсноПонятно". Недетский контент: кто и как создаёт взрослую анимацию

Стереотип "анимация — только для детей" уходит в прошлое, а мультсериалов и полнометражных фильмов для взрослых создается все больше. С чем это связано? 

Почему долгое время взрослую анимацию недооценивали и при чём здесь Микки Маус? Какие мультфильмы маскируются под детские, хотя на самом деле сделаны для взрослых? И можно ли говорить о том, что в России формируется индустрия взрослых анимационных сериалов, рассказывает Мария Терещенко, программный директор Большого фестиваля мультфильмов и руководитель девелопмента группы компаний "Рики".

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Темы:
Подкасты РИА (423)

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