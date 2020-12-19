Недетский контент: кто и как создает взрослую анимацию

Стереотип "анимация — только для детей" уходит в прошлое, а мультсериалов и полнометражных фильмов для взрослых создается все больше. С чем это связано?
Почему долгое время взрослую анимацию недооценивали и при чём здесь Микки Маус? Какие мультфильмы маскируются под детские, хотя на самом деле сделаны для взрослых? И можно ли говорить о том, что в России формируется индустрия взрослых анимационных сериалов, рассказывает Мария Терещенко, программный директор Большого фестиваля мультфильмов и руководитель девелопмента группы компаний "Рики".
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