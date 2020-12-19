"Как это по-русски": грамотны ли раздражающие фразы

Радио Вы безграмотны от слова совсем! Или нет? Грамотны ли раздражающие фразы?

Почему не стоит желать “доброго времени суток”, как появилась фраза “от слова совсем”, и грамотно ли говорить “не суть важно”? Интернет многое стерпит – правда ли у коммуникации в сети особые речевые нормы?

Эпизод подготовлен при участии руководителя Центре исследования медиакоммуникаций Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Андрея Владимировича Щербакова и кандидата филологических наук, доцента кафедры общего и русского языкознания филологического факультета РУДН Екатерины Михайловны Недопекиной.

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