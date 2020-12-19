20:25 19 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.32
  • EUR89.83
Поиск
Как это по-русски

"Как это по-русски": грамотны ли раздражающие фразы

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (424)
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201219/1031485471/Kak-eto-po-russki-gramotny-li-razdrazhayuschie-frazy.html

Какие фразы справедливо считают разговорными, а какие ошибочно окрестили неграмотными - разбираемся вместе с экспертами.

Радио
Вы безграмотны от слова совсем! Или нет? Грамотны ли раздражающие фразы?

Почему не стоит желать “доброго времени суток”, как появилась фраза “от слова совсем”, и грамотно ли говорить “не суть важно”? Интернет многое стерпит – правда ли у коммуникации в сети особые речевые нормы? 
Эпизод подготовлен при участии руководителя Центре исследования медиакоммуникаций Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Андрея Владимировича Щербакова и кандидата филологических наук, доцента кафедры общего и русского языкознания филологического факультета РУДН Екатерины Михайловны Недопекиной.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (424)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Коронавирус в мире и ожидание Нового года: самые яркие фото недели
Пробка из оленей
Водитель на Ямале попал в пробку из оленей
График выплат российских пенсий в Абхазии: декабрь


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться