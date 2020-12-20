Дополнительное время: Кокоскир о пользе моржевания

Телевизионный режиссер Виола Кокоскир рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия о том, как пришла к плаванию зимой на море, и о значении моржевания для нее.

Вода на море в Абхазии и зимой не очень холодная, так что купания в этот период сложно назвать моржеванием, считает телевизионный режиссер Виола Кокоскир, которая в этом году с лета не прекращала заходить в море.

Радио Дополнительное время: Кокоскир о моржевании в Абхазии

"Вода еще теплая, несмотря на то, что декабрь. Пришла я к этому (купанию зимой - прим.) очень неожиданно. Лето было жаркое, а осень очень теплая. Я плавала, не могла остановиться, и уже декабрь. Хочу отметить, что меня мотивировали люди, которые плавают уже давно. На самом деле, думаю, что привыкнуть к холодной воде невозможно. Каждый раз, когда погружаюсь в воду для меня шок, и это такое преодолевание самой себя. За каждые 30-50 секунд дополнительного пребывания в холодной воде уважаю саму себя. В общем, в такой воде провожу уже минут 7-10", -сказала Кокоскир.

Она отметила, что для нее, начинающего моржа, купания зимой в море, в первую очередь, важны не столько для улучшения физического состояния, сколько психологического.

"Я уже не могу жить без моря. Ты работаешь, психуешь из-за каких-то дел, а тут окунулся и все воспринимается иначе… Когда выхожу из холодной воды, мои нервные волокна работают как-то по-другому, кожа дышит по-другому. Я наблюдаю такие изменения", - сказала Кокоскир.

Подробности в аудиофайле.