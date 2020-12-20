Мы все умрем. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?
Блокбастеры о глобальной катастрофе почти всегда собирают полные залы. Может, стоит использовать этот потенциал для научного просвещения? Тем более, что последние триллеры, вроде "Интерстеллара", доказывают, что зрителю наука интересна. Мы уже говорили на похожие темы - например, в эпизоде "Реальность киберпанка: мы уже живём в антиутопии?"
Президент непризнанной НКР выразил благодарность Владимиру Путину, отметив, что по прямому распоряжению российского лидера продолжаются интенсивные работы по поиску без вести пропавших и возвращению тел погибших.