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Не верю! Ди Каприо в роли Ленина и другие фейки в кино

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201220/1031489765/Ne-veryu-Di-Kaprio-v-roli-Lenina-i-drugie-feyki-v-kino.html

Правда ли, что Леонардо ди Каприо снимется в роли Ленина? Почему Виктор Сухоруков в “Брате” и Сергей Жигунов в “Гардемаринах” говорят чужими голосами? Как фильмам удается притвориться “случайно найденной пленкой” - и зрители реально верят, что актеров съели каннибалы?

Вместе с кинокритиком, директором по развитию направления "Кино и сериалы" маркетингового агентства "Сало" Александром Голубчиковым обсуждаем, может ли скандал на съёмках может быть спланированным пиар-ходом, а роман между героями - удачным совпадением.

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Не верю! Ди Каприо в роли Ленина и другие фейки в кино

01:10 Видно Райкина, а слышно Боярского: почему в советском кино актеры говорили чужими голосами

07:35 “У Джейме Ланнистера отросла рука!”. Фейки, которые придумывают фанаты

08:12 Поддельный трейлер продолжения “Друзей”. А может, и правда будет продолжение?

10:45 Снимется ли ди Каприо в роли Владимира Ленина

12:50 Как ди Каприо “почти сыграл” российского президента

14:19 Правда ли, что скандалы с актерами специально раздуваются для продвижения фильма

19:50 “А может, и каминг-аут Эллен Пейдж - пиар нового сезона “Академии Амбрелла?”

20:47 Мокьюментари (псевдодокументалки): как люди поверили в реальность “Ведьмы из Блэр”

22:38 На грани фейка. Рекламная кампания “Монстро”

25:30 Снимал ли Кубрик высадку на Луну ( и мифы и домыслы вокруг этого)

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