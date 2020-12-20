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"ЯсноПонятно". Как читать больше книг

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201220/1031489788/Podkast-YasnoPonyatno-Kak-chitat-bolshe-knig.html

Как выработать привычку читать каждый день? Плохо ли бросать начатые книги и как "добить" те, что не идут? Какие методы можно использовать, чтобы читать быстрее? Какие произведения лучше заходят в кратком содержании и зачем все больше людей вступает в книжные клубы?

Радио
Подкаст "ЯсноПонятно". Как читать больше книг

Правда ли, что привычка читать закладывается в детстве, а если книгу хочется бросить, значит она плохая? Стоит ли обращаться к спискам вроде "1000 произведений, которые надо прочитать до 30" или это все профанация? Как не забыть сюжет книги, которую читал несколько лет назад, и почему переводы текстов зарубежных авторов не всегда читабельны?

Рассказывает человек, который прочитывает за год десятки книг, ― Григорий Мастридер, автор ютуб-канала "Книжный чел" и подкаста "Терминальное чтиво".

Слушайте подкасты РИА Новости.

 


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