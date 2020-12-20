16:49 20 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.32
  • EUR89.83
Поиск
© Sputnik

"Заговор классиков". Новиков. Как просветить Россию?

Радио
Получить короткую ссылку
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201220/1031489825/Zagovor-klassikov-Novikov-Kak-prosvetit-Rossiyu.html

Главный русский просветитель 18-го века. Получил первичное образование от деревенского дьячка. За леность исключен из гимназии. При Екатерине II прославился сатирическими журналами. Известный масон. Противник крепостного права. Вышел из тюрьмы больным стариком.

Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.

Радио
"Заговор классиков". Новиков. Как просветить Россию?

В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

Слушайте подкасты РИА Новости.


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Коронавирус в мире и ожидание Нового года: самые яркие фото недели
Коронавирус мутирует. Помогут ли уже известные вакцины или нужны новые?
Денежный обзор за 10 месяцев 2020 года


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться