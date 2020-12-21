Ученый рассказал, какие виды спиртного под строгим запретом во время вакцинации

Микробиолог Александр Гинцбург, разработчик вакцины "Спутник V" поставил точку в спорах - совместимы ли алкоголь и прививка от коронавируса, какие виды спиртного под строгим запретом во время вакцинации и как долго должен длиться "период воздержания".

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН и РАМН, авторитетный ученый Александр Гинцбург накануне Нового года дал совет гражданам в связи с проведением вакцинации от коронавирусной инфекции: "Напиваться не надо, это вредно не только для вакцинации, а для поведения человека, для его здоровья".

Радио Ученый рассказал, какие виды спиртного под строгим запретом во время вакцинации

"Что касается употребления шампанского, небольшого количества алкогольных напитков, которые не содержат высокого количества спирта, безусловно, никто их не запрещает, и на вакцинацию это совершенно не оказывает никакого воздействия", ― сказал Гинцбург в эфире "Россия 24".

Напомним, ранее о несовместимости спиртного и прививок от COVID высказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявив, что алкоголь нельзя пить "ни до, ни после, ни во время" вакцинации. По словам Поповой, "сухой закон" пора объявлять за две недели до первой прививки, а затем не пить еще шесть недель после нее (всего инъекций необходимо сделать две).

В свою очередь, российский вице-премьер Татьяна Голикова давала рекомендацию "ограничить спиртное", но не отказаться от него совсем. В связи с этим в интернете и СМИ возникли дискуссии специалистов, связанные с предстоящими новогодними праздниками, которые рискуют стать "безалкогольными" на фоне массовой вакцинации в РФ. Итог спорам подвел разработчик вакцины Александр Гинцбург, прояснив ситуацию.

Ученый также прокомментировал возможность применения вакцины "Спутник V" для людей с аллергическими реакциями, сказав, что прививку делать можно, но не в стадии обострения аллергии.

"Предварительно, перед тем как использовать для хронических аллергиков эту вакцину, желательно посмотреть некоторые параметры крови, а именно в первую очередь исследовать C-реактивный белок, чтоб он был в норме, а также уровень иммуноглобулинов класса Е, которые и являются теми агентами, вызывающими непосредственно аллергические осложнения", ― порекомендовал Гинцбург.

Если эти два показателя находятся в норме, то людям с аллергическими реакциями, безусловно, можно и нужно вакцинироваться, подытожил ученый.