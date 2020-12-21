Нетрудный возраст: участница "Ты супер!" Зоя Чижкова об учебе в пандемию

О процессе учебы во время пандемии в эфире радио Sputnik рассказала участница первого сезона проекта "Ты супер!" Зоя Чижкова.

Ученица колледжа искусств имени Чайковского из Улан-Удэ, столицы Республики Бурятия, участница проекта "Ты супер!" Зоя Чижкова рассказала в эфире радио Sputnik об учебе в пандемию, о сложностях и путях выхода

Радио Нетрудный возраст: участница "Ты супер!" Зоя Чижкова об учебе в пандемию

"Был карантин два месяца, сейчас нам разрешили выйти на индивидуальные занятия по специальности. Все наши групповые занятия, школьное образование проходит дистанционно", - сказала Чижкова.

Она рассказала о том, как в условиях ограничений решает проблему обучения.

"Мы занимались с педагогом по вокалу по телефону. Звонили друг другу и просто пели в трубку. Так учили партии. Это, конечно же, очень сложно, и ты почти ничего не запоминаешь. После того как я пришла в колледж на индивидуальные занятия, это все наслоилось, и думала, что никогда ничего не выучу, но потом пошло, сейчас у меня все нормально", - сказала Чижкова.

Участница проекта "Ты супер!" призналась также в том, что дистанционное обучение позволяет списывать задания.

Подробности в аудиофайле.