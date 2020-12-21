13:22 21 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.67
  • EUR91.00
Поиск
© Sputnik

Нетрудный возраст: участница "Ты супер!" Зоя Чижкова об учебе в пандемию

Радио
Получить короткую ссылку
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201221/1031490512/-Netrudnyy-vozrast-uchastnitsa-Ty-super-Zoya-Chizhkova-ob-uchebe-v-pandemiyu.html

О процессе учебы во время пандемии в эфире радио Sputnik рассказала участница первого сезона проекта "Ты супер!" Зоя Чижкова.

Ученица колледжа искусств имени Чайковского из Улан-Удэ, столицы Республики Бурятия, участница проекта "Ты супер!" Зоя Чижкова рассказала в эфире радио Sputnik об учебе в пандемию, о сложностях и путях выхода

Радио
Нетрудный возраст: участница "Ты супер!" Зоя Чижкова об учебе в пандемию

"Был карантин два месяца, сейчас нам разрешили выйти на индивидуальные занятия по специальности. Все наши групповые занятия, школьное образование проходит дистанционно", - сказала Чижкова.

Она рассказала о том, как в условиях ограничений решает проблему обучения.

"Мы занимались с педагогом по вокалу по телефону. Звонили друг другу и просто пели в трубку. Так учили партии. Это, конечно же, очень сложно, и ты почти ничего не запоминаешь. После того как я пришла в колледж на индивидуальные занятия, это все наслоилось, и думала, что никогда ничего не выучу, но потом пошло, сейчас у меня все нормально", - сказала Чижкова.

Участница проекта "Ты супер!"  призналась также в том, что дистанционное обучение позволяет списывать задания.

Подробности  в аудиофайле.

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Одна ночь в Ухане: эпицентр возникновения COVID-19 спустя год снова живет полной жизнью
Коронавирус мутирует. Помогут ли уже известные вакцины или нужны новые?
Денежный обзор за 10 месяцев 2020 года


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться