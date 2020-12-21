Чантурия о цене на хлеб: сложно спрогнозировать

Президент Гильдии хлебопекарей Абхазии Нонна Чантурия рассказала в эфире радио Sputnik о ситуации на рынке с ценой на муку и о том, возможно ли подорожание хлеба.

Российским правительством принято постановление для стабилизации ситуации на рынке продовольствия. В числе товаров, которые ждут ценовые изменения, пшеничная мука.

С сентября наблюдается тенденция роста цены на муку, сказала в эфире радио Sputnik президент Гильдии хлебопекарей Абхазии Нонна Чантурия.

Радио Чантурия о цене за хлеб: сложно спрогнозировать

"С сентября по сегодняшний день цена на муку возросла на пять-шесть рублей за килограмм. Такая тенденция роста. Что будет дальше? Мы можем надеяться только на то, что в России она не будет подниматься и к нам поступать по сумасшедшим ценам. Очень непрогнозируемо. Раньше, когда с августа начинался новый помол зерна, цена падала и до октября-ноября была стабильная. После нового года цена начинала подниматься. В этом году было все совершенно по-другому. В августе новый помол, а в сентябре уже начинает подниматься в цене… каждые две недели на 50 копеек, рубль, то есть тенденция роста пока еще наблюдается", - сказала Чантурия.

Она отметила, что при повышении цены на муку неизбежен и рост цен на хлеб. В случае необходимости хлебопекари Абхазии собираются делать такое обращение к правительству в новом году.