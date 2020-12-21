Логуа о концепции внешней политики Абхазии: не "священная корова", можно внести изменения

В Парламенте Абхазии прошли слушания, посвященные концепции внешней политики республики. О том, как проходила дискуссия и к чему пришли ее участники, в эфире радио Sputnik рассказал депутат Народного Собрания Астамур Логуа.

21 декабря в Парламенте Абхазии состоялись слушания, посвященные "Концепции внешней политики Республики Абхазия". К диалогу были приглашены министр иностранных дел Даур Кове, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, представители политических партий и общественных организаций, эксперты-международники.

Радио Логуа о концепции внешней политики Абхазии: не "священная корова", можно внести изменения

"Были и споры, были и вещи, которые не понимаются, это в части, касающейся отношений с Грузией. В концепции есть понятие "многоуровневые переговоры". Откровенно говоря, именно эта фраза вызвала больше всех нареканий, споров, разногласий. Ввиду этого, выслушав все мнения партий, общественных организацией, мы, депутаты Парламента, решились собраться вновь и подумать над тем, что делать дальше. Возможно, мы будем обращаться к президенту от Парламента, чтобы внести коррективы в концепцию и так выйти из этой ситуации. Я ничего страшного не вижу в том, чтобы внести коррективы в документ, это не "священная корова", мы изменения вносим в Конституцию страны, думаю, что и президент к этому положительно отнесется", - сказал Логуа в эфире радио Sputnik Абхазия.

7 декабря президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ "Об утверждении концепции внешней политики Республики Абхазия". В нем говорится, что внешнеполитические усилия страны должны быть направлены на обеспечение национальной безопасности, создание благоприятных внешних условий для социально-экономического развития государства, защита прав и законных интересов граждан Республики Абхазия, находящихся за рубежом, развитие и укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией, развитие и укрепление взаимовыгодного партнерства с государствами, установившими дипломатические отношения с Республикой Абхазия, дальнейшее международное признание Республики Абхазия, укрепление взаимодействия с абхазской диаспорой во всех регионах мира, формирование и укрепление позитивного международного имиджа Республики Абхазия, урегулирование грузино-абхазского конфликта и нормализация отношений с Грузией, содействие упрочению мира и стабильности в Кавказском регионе, активизация усилий по вхождению Республики Абхазия в глобальные и региональные международные институты.

Ветеранская организация "Аруаа" призвала убрать пункт о возможности создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Абхазией.