Иммунолог рассказал, опасен ли новый штамм коронавируса

Радио Иммунолог рассказал, опасен ли новый штамм коронавируса

Все больше стран прекращают авиарейсы в Британию из-за нового штамма коронавируса.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

"Мутации в вирусах происходят постоянно, как смена картинок в калейдоскопе. Цель их - придать новые свойства, которые помогут вирусу в его распространении, сохранении в природе и занятии новых территорий. Соответственно, уже несколько тысяч таких мутаций произошло", - рассказал Жемчугов, комментируя сообщения из Великобритании.

Однако говорить о росте контагиознозности обновленного коронавируса на 70%, по мнению эксперта, еще рано, поскольку такой критерий "непросто посчитать", а соответствующая работа "занимает несколько недель, если не месяцев, чтобы сделать хотя бы предварительные выводы".

"Если раньше один заболевший заражал от одного до двух человек, до трех, но не более, то теперь, если это умножить на 0,7, на 70%, то получится примерно 2,5 - то есть, это незначительное совершенно отличие, которое не должно никого пугать. Могу привести в пример корь, при которой один человек может заразить 18-20 других", - отметил Жемчугов.

По словам специалиста в мутациях коронавируса ничего особого нет, это нормальный цикл вируса.

"Вирус так приспосабливается к окружающей обстановке. Он получил в результате мутации способность размножаться на человеке, для него это было глобальной удачей. Сейчас все будут вакцинированы, и он станет протискиваться, чтобы найти нового, незнакомого с ним без иммунитета, придется преодолеть большие трудности, и эпидемия затухнет. Ему придется спрятаться в природу. Он вернется в природу, найдет хозяина и станет новой природно-очаговой инфекцией", - рассказал Жемчугов.

Читайте также: