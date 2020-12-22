Чанба о запрете корпоративов: нужно смириться, другого выхода нет

Главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба в эфире радио Sputnik рассказала, как в районах будут контролировать исполнение Распоряжения президента о запрете проведения культурно-массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Радио Чанба о запрете корпоративов: нужно смириться, другого выхода нет

Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик направила предписание главам администраций районов, в котором призывает обеспечить строгое исполнение Распоряжения президента Абхазии "О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID–19", сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По мнению Скорик, руководителей объектов необходимо оповестить об административной ответственности за нарушение Распоряжения в письменном виде.

Как сообщила главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба, каждому руководителю объекта, где возможно проведение корпоративов, даны соответствующие предписания. По ее словам, в настоящее время штрафные санкции к нарушителям указа о запрете проведения массовых мероприятий символические, но назрела ситуация, когда необходимо применять более высокие штрафы.

"Это надо делать не только в связи с празднованием Нового года. Нужно отходить от всего, что связано с национальными традициями. И отходить немедленно. Ситуация в мире очень напряженная, мы видим, как экономически развитые страны вводят запреты. Нам нужно с этим смириться и знать, что мы с этим должны жить. Мир поменялся, человек должен тоже поменять свое поведение", - подчеркнула Чанба.

Санитарный врач напомнила, что Новый год – это семейный праздник, поэтому и справлять его нужно в кругу семьи, а поздравить друг друга можно по телефону.