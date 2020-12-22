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Вассерман: ослабление Союза американских государств некоторым вернет суверенитет

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201222/1031502381/Vasserman-oslablenie-Soyuza-amerikanskikh-gosudarstv-nekotorym-vernet-suverenitet.html

Пандемия коронавируса очень многому научила весь мир, считает политический консультант, аналитик Анатолий Вассерман и высказывает надежду, что экономический кризис пойдет на спад.

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Вассерман: ослабление Союза американских государств некоторым вернет суверенитет

Главное то, какие уроки мы извлечем из 2020 года, который "был редкостным кошмаром", говорит Анатолий Вассерман, напоминая нам известную пословицу: "За одно битого двух небитых дают".

Согласно его мнению, главным выводом уходящего года является то, что пандемия выявила  слабость экономического устройства, при котором узкая специализация стран приводит к экономическому кризису. 

"Большинство хозяйственных связей необходимо создавать внутри одной страны!" - считает Вассерман, объясняя это тем, что только так можно избежать хозяйственного паралича в условиях форс-мажора.

Таким образом, он связывает свои основные ожидания с продолжением процесса демонтажа системы глобального разделения труда, и процесс будет продолжаться, на его взгляд, вне зависимости от того, кто будет сидеть в Белом доме.

Говоря об ожиданиях в следующем году, телеведущий уверен, что при помощи уже созданных вакцин от коронавируса удастся преодолеть пандемию, отменить карантины, тем самым остановить спад экономики. 

В эфире радио Sputnik Беларусь Вассерман также заявил о серьезных политических изменениях, ожидающих мир: "Резкое ослабление Союза американских государств позволит ряду стран восстановить свой суверенитет".

По его словам, поправки в Конституции России - первый шаг на пути укрепления суверенитета Российской Федерации. Но этот процесс, считает он, актуален и для других стран.

 


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