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Гражданин и начальник: Барателия о сборе данных для "паспорта района"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201223/1031505858/Takie-obstoyatelstva-Barateliya-o-sbore-dannykh-dlya-pasporta-rayona-.html

О том, что должно быть отражено в "паспорте района", насколько удобно с ним работать, трудно ли вообще составить паспорт, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия.

Радио
Гражданин и начальник: Барателия о сборе данных для "паспорта района"

Аслан Бжания на совещании с главами городов и районов дал поручение на составление "паспортов района".

"Этот документ нужен всем главам района. Мы на протяжении месяца работаем над его составлением, и никаких сложностей в этом нет. Я вижу его в виде справочника, в котором некоторые пункты не будут меняться, к примеру, территория района, административно-территориальные деления. В паспорте должны быть отражены: численность населения, количество коммерческих и государственных предприятий, протяженность береговой линии и так далее. В нем будет все, что находится в районе, все наше хозяйство", - отметил Барателия.  

По словам главы Гулрыпшского района, паспорт - рабочий документ каждого руководителя. Планируется, что такие же паспорта будут иметь и главы администраций сел района, сказал Барателия.  

"В течение месяца к нам приехало несколько инвесторов из России, которым надо было показать все то, что у нас имеется. После того как мы выяснили, чем мы обладаем, что находится в аренде, что является муниципальной собственностью, что у нас приватизировано, какие объекты можно сдать в аренду - с ними стало легче общаться", - сказал Барателия.          

Подробности слушайте в аудиофайле.


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